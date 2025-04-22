الرئيس عون: لا أحد في لبنان يريد العودة إلى الحرب

أكد رئيس الجمهورية، جوزاف عون، أنّ “أي مسألة خلافية تُحلّ بالحوار، ولا أحد في لبنان يريد العودة إلى الحرب”، وقال: “أنا متفائل بوجود التصميم والإرادة”.

وشدّد عون، خلال لقائه رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، صقر غباش، على أنّ “أمامنا تحدّيات كبيرة من أبرزها إعادة الإعمار” بدعم من الإمارات.

وأشار عون خلال اللقاء إلى أنّ “العلاقات اللبنانية – الإماراتية متجذّرة”، وأضاف: “أتطلّع إلى زيارتي لأبو ظبي للقاء الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين”.

بدوره، أكد غباش للرئيس عون “حرص ابن زايد على وحدة لبنان وبناء الدولة الوطنية الجامعة لكل أطياف الشعب اللبناني، وعلى تعزيز العلاقات بين البلدين”.

في سياقٍ آخر، استقبل عون وفداً من بلدة العيشية (مسقط رأسه)، وشدّد على أهمية توافق أبنائها لما فيه خير البلدة، وقال: “قدمتم الشهداء في سبيل العيشية ولبنان”.

المصدر: مواقع