تعرض سفينة تابعة لـ”أسطول الحرية” كانت متجهة الى غزة لاعتداء بمسيّرة

أعلنت سفينة تابعة لـ”أسطول الحرية” المتجه إلى غزة يوم الجمعة أنها تعرضت لاعتداء بطائرة مسيّرة اسرائيلية قبالة سواحل مالطا في المياه الدولية.

وقال تحالف “أسطول الحرية” الذي يناضل لإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة إن 30 شخصا كانوا على متن سفينته المحملة بمساعدات إنسانية، عندما وقع الهجوم بعد منتصف الليل بقليل بالتوقيت المحلي”.

وأشارت “المسؤولة الإعلامية للتحالف” ياسمين أكار في حديث لها عبر الهاتف من مالطا “هناك ثقب في السفينة الآن وهي تغرق”، وأضافت أن “السفينة أرسلت نداءات استغاثة إلى الدول المجاورة، بما في ذلك مالطا وأن قاربا صغيرا من جنوب قبرص قد أرسل للمساعدة”، وتابعت “أنها تمكنت من الاتصال بأفراد الطاقم بعد إرسال إشارة الاستغاثة”.

وقالت أكار “سفينتنا تبعد حاليا 17 كيلومترا عن سواحل مالطا في المياه الدولية، وقد تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة مرتين”، مشيرة إلى أن “المولدات الكهربائية في مقدمة السفينة كانت الهدف الواضح”، وأضافت “هذه المولدات لا توفر الكهرباء اللازمة للسفينة حاليا”، موضحة أن “التحالف لم يتمكن من الاتصال بالسفينة المشتعلة”.

ويصف تحالف “أسطول الحرية” نفسه انه “شبكة دولية من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، الذين يعملون على إنهاء الحصار الإسرائيلي لغزة وتقديم المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر من خلال اتخاذ إجراءات مباشرة وغير عنيفة”.

المصدر: روسيا اليوم