وزارة الصحة في غزة: استشهاد 1400 من الكوادر الطبية خلال حرب الإبادة الإسرائيلية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن “1400 من الكوادر الطبية قتلوا خلال الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة”.

وقالت الوزارة في بيان لها يوم الثلاثاء “ارتقى أكثر من 1400 شهيد من الكوادر الصحية، فيما لا يزال نحو 360 من العاملين في القطاع الصحي رهن الاعتقال (بسجون إسرائيل)”.

ومنذ بداية الإبادة الإسرائيلية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 قصف العدو الاسرائيلي معظم المستشفيات والمراكز الصحية بقطاع غزة، ما أدى إلى تدمير ممنهج للمنظومة الطبية وحرمان آلاف الجرحى والمرضى الفلسطينيين من الرعاية.

وبدعم أمريكي مطلق يواصل العدو الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الاول 2023 ارتكاب إبادة جماعية في غزة، خلفت نحو 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام