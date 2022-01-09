وزير الدفاع التركي يعلق على تقارب السعودية ومصر مع اليونان

اعتبر وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن على بلاده أن تراقب “بحيادية وبرودة أعصاب” التقارب بين السعودية ومصر من جهة واليونان من جهة أخرى.

وقال أكار، خلال اجتماع مع صحفيين اليوم السبت، ردا على طلب لتقييم “تقارب مصر والسعودية مع اليونان في الآونة الأخيرة”: “يجب مراقبة هذه التطورات بحيادية وبتأن، علينا أن نكون حذرين وحساسين مع الحفاظ على برودة الأعصاب”.

وأوضح أن هذا التطور لا يدعو إلى القلق في حال تم تجاهل القدر الكبير للمعلومات التي تم سوقها بشكل متعمد.

وقال: “النقطة التي وصلنا إليها مع الإمارات معلومة للجميع، وفي المرحلة القادمة سنشاهد ما ستؤول إليه العلاقات مع السعودية ومصر”.

المصدر: وكالة الاناضول