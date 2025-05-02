القوات اليمنية: قصفنا قاعدة “رامات ديفيد” الجوية الإسرائيلية في فلسطين المحتلة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها يوم الجمعة قصف قاعدة “رامات ديفيد” الجويةَ التابعةَ للعدو الإسرائيلي الواقعة شرق منطقة حيفا شمال فلسطين المحتلة.

وأوضح الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن “القوة الصاروخية نفذت عمليةً عسكريةً استهدفتْ قاعدة رامات ديفيد الجويةَ الصهيونية، وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرطَ صوتيٍّ نوعِ فلسطين2″، واكد “وصول الصاروخ إلى هدفِه بنجاحٍ وفشلتِ المنظوماتُ الاعتراضيةُ في التصدي له”.

وأشار سريع إلى ان “العملية تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه ورفضاً لجريمةِ الإبادةِ الجماعيةِ التي يشنُّها العدوُّ الإسرائيليُّ وبدعمٍ أمريكيٍّ على إخوانِنا في غزة”، وحيا “كافةَ الأحرارِ المجاهدينَ في قطاعِ غزةَ، وعملياتِهمُ البطوليةَ المستمرةَ ضدَّ العدوِّ الإسرائيليِّ رُغمَ الحصارِ والعدوان”.

وشددت القوات اليمنية انها “مع الشعب الفلسطيني بكلِّ قدراتِها وإمكاناتِها وأنَّ عملياتِها الإسناديةَ مستمرةٌ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها”.

وهذا نص البيان الصادر عن القوات اليمنية:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

قال تعالى: { وَلَیَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن یَنصُرُهُۥۤۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ } صدقَ اللهُ العظيمُ

نتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ، ورفضاً لجريمةِ الإبادةِ الجماعيةِ التي يشنُّها العدوُّ الإسرائيليُّ وبدعمٍ أمريكيٍّ على إخوانِنا في غزة.

نفذَتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً استهدفتْ قاعدةَ “رامات ديفيد” الجويةَ التابعةَ للعدوِّ الإسرائيليِّ شرقيَّ منطقةِ حيفا المحتلة، وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرطَ صوتيٍّ نوعِ فلسطين2، وقد وصلَ الصاروخُ إلى هدفِه بنجاحٍ بفضلِ اللهِ وفشلتِ المنظوماتُ الاعتراضيةُ في التصدي له.

تحيي القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ كافةَ الأحرارِ المجاهدينَ في قطاعِ غزةَ، وعملياتِهمُ البطوليةَ المستمرةَ ضدَّ العدوِّ الإسرائيليِّ رُغمَ الحصارِ والعدوانِ وتؤكدُ أنها بعونِ اللهِ معهم بكلِّ قدراتِها وإمكاناتِها وأنَّ عملياتِها الإسناديةَ مستمرةٌ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 4 من ذي القعدة 1446للهجرة

الموافق للـ 2 من مايو 2025م

المصدر: موقع المسيرة