فرنسا ستزود اليونان بـ16صاروخ «إكزوسيت» مضاد للسفن

أعلن وزير الدفاع اليوناني، نيكوس ديندياس، عن توقيع اتفاق مع نظيره الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، للحصول على 16 صاروخاً مضاداً للسفن من طراز «إكزوسيت» (Exocet)، ضمن أكبر عملية لإصلاح الجيش اليوناني.

وقال ديندياس، خلال مؤتمر صحافي في أثينا، اليوم، إن «لدينا تعاون وثيق يشمل الفرقاطات الثلاث من طراز بيلهارا»، كاشفاً، عن نية اليونان الحصول على فرقاطة رابعة.

وأوضح ديندياس أن «الفرقاطة الرابعة ستكون دمزوّدة بأسلحة استراتيجية، أي صواريخ كروز».

وفي السياق نفسه، أشار لوكورنو ، إلى أنّ «مشروع الفرقاطة الرابعة يمضى قدماً»، لافتاً إلى أن «اليونان هي أحد أهم شركائنا البحريين في العمليات المختلفة التي يمكن تنفيذها».

واعتبر أن «الأمن في شرق البحر الأبيض المتوسط يشكّل هاجساً كبيراً».

يذكر أن اليونان وفرنسا وقعتا، في العام 2021، شراكة استراتيجية في مجال الدفاع والأمن، حيث طلبت اليونان 24 طائرة «رافال» ثم ثلاث فرقاطات دفاع وتدخّل تسمّى «بيلهارا» (Belharra)، بمبلغ إجمالي يزيد عن 5,5 مليار يورو.

المصدر: مواقع