أنقرة: لقاء تركي إسرائيلي لتفادي الصدام في سوريا

كشفت وزارة الدفاع التركية أن “تركيا وإسرائيل عقدتا اجتماعاً فنيا في أذربيجان الأربعاء، لبحث آلية تفادي الصدام في سوريا”.

وقد أشار مكتب رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن “الاجتماع تناول مصالح الطرفين في المنطقة”.

من جهته، حذّر المتحدث باسم المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع التركية زكي آق تورك في مؤتمر صحافي الخميس من أن “استمرار أنشطة الاستيطان غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية وعدم وقفها الهجمات على دول المنطقة من شأنه أن يضر بالاستقرار والسلام في منطقتنا”.

وشدّد المتحدث التركي على “ضرورة أن توقف إسرائيل فوراً هجماتها الاستفزازية التي تهدف إلى المساس بوحدة أراضي سوريا وزعزعة أمنها واستقرارها”، داعيا إياها إلى “التصرف وفقا لمبادئ حسن الجوار والمساهمة في استقرار وأمن سوريا”، وقال “من أجل إرساء الأمن الإقليمي يتعين على إسرائيل أن تتخلى عن سلوكها التوسعي والاحتلالي وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولية منع هذا التصرف غير القانوني”.

المصدر: جريدة الاخبار