مسيرة حاشدة في إسطنبول للتنديد بالإبادة الجماعية في غزة

شهدت مدينة إسطنبول، اليوم الأحد، مسيرة جماهيرية حاشدة تحت عنوان “غزة تموت! انهض”، للتنديد بالإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وشارك آلاف المتظاهرين في المسيرة التي انطلقت من محطة القطارات في منطقة أوسكودار بالقسم الآسيوي من المدينة، ونظّمتها هيئة الإغاثة الإنسانية (İHH).

وردد المشاركون هتافات منددة بجرائم الاحتلال، من بينها: “الكيان الإسرائيلي المجرم، ارحل عن فلسطين”، “أطفال غزة ينتظروننا”، و”أسطول الحرية، انطلق”. كما صدحت الحناجر بشعارات: “من أوسكودار إلى غزة، ألف تحية للمقاومة”، و”عزة غزة توقظ الأمة”، و”إسرائيل قاتلة، ارحلي عن فلسطين”.

ورُفعت في المسيرة لافتات حملت عبارات: “أرسلوا الجنود الأتراك إلى غزة”، “أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة”، “استشهد أكثر من 50,800 شخص في فلسطين”، “الحصار على غزة غير قانوني”، و”أيتها الدول الإسلامية، أوقفوا العصابة الصهيونية”.

وتوجهت الحشود نحو ميدان أوسكودار في أجواء تضامنية واسعة مع الشعب الفلسطيني.

وكانت مسيرة مشابهة قد انطلقت الأحد الماضي تحت العنوان ذاته، من ساحة بيازيد إلى ساحة السلطان أحمد أمام مسجد آيا صوفيا في القسم الأوروبي من المدينة.

يُذكر أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة “حماس” و”إسرائيل”، والذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير 2025 بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، انتهت مطلع آذار/مارس الماضي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنصل من تنفيذ المرحلة الثانية، واستأنف العدوان على غزة في 18 آذار/مارس، ما أسفر عن استشهاد 1,827 مواطنًا وإصابة 4,828 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، وبدعم أمريكي، تواصل “إسرائيل” ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.

المصدر: مواقع