نيجيريا.. 16 قتيلا في هجوم مسلحين على مسجد بشمال البلاد

قال مسؤول محلي إن مسلحين هاجموا قرية ريفية في شمال نيجيريا وقتلوا 16 مصليا في مسجد وخطفوا آخرين. وقال رئيس الحكومة المحلية، الحسن عيسى مازاكوكا، إن الهجوم على قرية باري في منطقة ماشغو بولاية النيجر استمر لساعات أمس الخميس. وأضاف أن العشرات من المهاجمين وصلوا على دراجات نارية واعتدوا ونهبوا القرية وقتلوا المصلين في المسجد. وأفاد لوكالة “أسوشيتد برس” في تصريح الجمعة أن “هؤلاء المسلحين خطرون… قتلوا 16 وخطفوا الكثير من أبناء شعبنا. نحن لا نعرف حتى عدد الذين خطفوهم لأنهم لا يحصون”.

وأكدت الشرطة النيجيرية الحادث لكنها قالت إن “تسعة فقط من السكان قتلوا”. والهجوم هو الأحدث في تصاعد العنف في شمال غرب وشمال وسط نيجيريا، حيث تستهدف الجماعات المسلحة القرى النائية وتقتل وتخطف السكان للحصول على فدية.

المصدر: روسيا اليوم