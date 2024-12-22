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December 22 2024 - 18:08

نيجيريا: ارتفاع حصيلة ضحايا التدافع جراء توزيع الأرز مجانا إلى 22 قتيلا

منذ 36 mins 22 December، 2024
نيجيريا
أخبار دولية - نيجيريا

ارتفعت حصيلة قتلى حادث التدافع عند مركز لتوزيع الأرز المجاني في بلدة أوكيجا بولاية أنامبرا جنوب نيجيريا إلى 22 قتيلا.

وقالت مصادر محلية “نتيجة التدافع (بسبب توزيع) الأرز في الفترة التي سبقت عيد الميلاد في أوكيجا، لقي 22 شخصا مصرعهم”.

وكانت المصادر قد ذكرت في وقت سابق أن عدد القتلى في الحادث بلغ 17 شخصا.

ويوم الخميس الماضي نقلت صحيفة “بانش” عن الشرطة النيجيرية أن “35 طفلا لقوا حتفهم في حادث تدافع آخر وقع في حفل عيد الميلاد في ولاية أويو النيجيرية، وبعد ذلك احتجزت قوات الشرطة ملكة سابقة لأحد الشعوب المحلية باعتبارها الراعي الرئيسي للحدث”.

المصدر: روسيا اليوم

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