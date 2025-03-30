11 شهيداً اثر اطلاق الجيش في نيجيريا النار على مسيرة بمناسبة يوم القدس العالمي

استشهد 11 مواطناً نيجيرياً إثر إطلاق قوات الأمن النار على متظاهرين خلال مسيرة داعمة للفلسطينيين ومنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بمناسبة يوم القدس العالمي.

وفي محاولة لتبرير الجريمة، عزا الجيش النيجيري، يوم الأحد، قتله المتظاهرين إلى إطلاق نار تعرّضت له قواته من قبل من وصفهم بـ”المتظاهرين العنيفين”، وقال إنهم فتحوا النار على قوات الأمن.

ودعت الحركة الإسلامية في نيجيريا، التي حظرتها السلطات عام 2019، إلى تنظيم تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين بمناسبة يوم القدس العالمي.

وقال فرع منظمة العفو الدولية في نيجيريا إن جنوداً أطلقوا الرصاص على المحتجين للسيطرة على الحشد، بينما نفى الجيش هذه الوقائع. وقال المتحدث باسم الجيش، اللواء أونيما نواشوكوو، لوكالة فرانس برس: “المتظاهرون تجاهلوا أي تحذير وأصبحوا عنيفين جداً، وأطلقوا النار على عناصر الأمن المنتشرين (…) وحاولوا تحييدهم”.

وأضاف: “للأسف، وخلال تبادل إطلاق النار الذي أعقب ذلك، وبينما كانت القوات تدافع عن نفسها، قُضي جندي في القتال وأُصيب اثنان آخران”.

وبعد التظاهرة، قالت الحركة الإسلامية في نيجيريا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن الجيش النيجيري “هاجم المسيرة، وأُصيب العديد من الأشخاص بطلقات نارية”، من دون الإشارة إلى أي حصيلة. وجاء في تقرير استخباري اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية أن 19 شخصاً أُصيبوا، واعتُقل 295 آخرون، كما أُصيب جندي.

ووصفت منظمة العفو الدولية في نيجيريا المحتجين بأنهم “يمارسون حقهم في تنظيم مسيرة دينية”، مضيفةً: “ليس هناك أي دليل على أنهم شكّلوا خطراً داهماً ينطوي على تهديد للأرواح”.

وفي تموز/يوليو 2021، أفرجت محكمة في كادونا، شمال البلاد، عن زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا، الشيخ إبراهيم زكزكي، وزوجته، بعدما قضى أكثر من خمس سنوات في السجن.

المصدر: مواقع