نيجيريا | 35 طفلاً يلقون حتفهم إثر تدافع في معرض مدرسي في مدينة إبادان جنوب غرب البلاد

أسفر تدافع في معرض مدرسي في مدينة “إبادان” بجنوب غرب نيجيريا، اليوم الخميس عن مقتل 35 طفلا وإصابة ستة آخرين بجروح خطيرة، حسبما أعلنت الشرطة.

وقال أديوالي أوسيفيسو، المتحدث باسم قيادة شرطة ولاية أويو، في بيان: “اعتقل ثمانية أشخاص لتورطهم في أعمال مختلفة في الحادث الذي وقع في ثالث أكبر مدينة في نيجيريا، وكان من بين المعتقلين الراعي الرئيسي للحدث الذي أقيم في مدرسة ثانوية، والذي نظمته مؤسسة وينجز وإذاعة محلية”.

وأضاف المتحدث أن “قسم جرائم القتل التابع لإدارة التحقيقات الجنائية في الولاية فتح تحقيقا في الحادث”.

وقدم سيي ماكيندي، حاكم ولاية أويو، تعازيه لذوي الضحايا، على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي.

وقال ماكيندي “قلوبنا مع العائلات والأحباء المتأثرين بهذه المأساة”، وأضاف “نتعاطف مع الأهالي الذين تحولت فرحتهم فجأة إلى حداد بسبب هذه الوفيات”.

المصدر: يونيوز