السيد امين السيد: لوحدة الموقف بالتصدي للمشاريع الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية

أكد رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد على “موقف حزب الله الثابت في الوقوف مع الشعب الفلسطيني ومقاومته حتى تحرير فلسطين وعودة شعبها إليها”، وشدد على “أهمية وحدة الموقف الفلسطيني في التصدّي للمشاريع التي تهدف إلى تصفية القضيّة الفلسطينيّة”، وأشار إلى أن “الموقف الفلسطيني الموحّد هو من أهم العوامل التي أفشلت صفقة القرن”.

ولفت السيد أمين السيد الى “استمرار حزب الله في دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني، وتمكينه من العيش بكرامة، ليبقى متمسّكاً بحقه في العودة وبهويّته الوطنيّة، حتى يعود إلى أرضه” وأشاد “بالموقف الفلسطيني الموحّد في لبنان، لجهة عدم تدخّله في الشؤون اللبنانية الداخلية، وعدم نقل أي خلاف إلى الساحة اللبنانية”.

كلام السيد أمين السيد الثلاثاء وفدا من قيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان برئاسة أمين السر الحالي ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي، حيث جرى البحث بالاوضاع العامة.

وأشاد المجتمعون بمعركة “سيف القدس” البطولية التي شكّلت نقلة نوعية في مسيرة المقاومة الفلسطينية، وأكّدت للجميع أنّ المقاومة هي السبيل الأوحد للتحرير والعودة.

كما أدان المجتعون مشاريع التطبيع مع الكيان الصهيوني، التي تقوم بها بعض الأنظمة العربية، معتبرين أنها تشكّل طعنة في ظهر شعبنا الفلسطيني الصامد، وخيانة لقضية الأمة المركزية.

وفيما يخص قضية الأسرى، وجّه المجتمعون التحية إلى الأسرى البواسل في سجون الاحتلال، وأشادوا بصمودهم وبطولاتهم، مضيفين أنّ تحريرهم بات قريباً، وأنّ الاحتلال سيرضخ ويوافق على صفقة جديدة ووفق شروط المقاومة.

المصدر: بريد الموقع