السيد أمين السيد في رسالة الى الأهالي المقاومين: أنتم الصفوة وتاج الرؤوس

وجه رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد الثلاثاء رسالة إلى أهلنا ‌‏المقاومين في جنوب لبنان‏.

وقال السيد أمين السيد في رسالته “سلام الى عقولكم وقلوبكم والى أرواحكم ودمائكم وجراحاتكم، سلام الى أقدامكم أينما وطأت تطّهر الأرض من رجس المجرمين والوحوش الصغار والكبار…‏”، وتابع “لقد اختبر عدوّكم في الميدان سلاح مقاومتكم وبالأمس واجه سلاح إرادتكم وعزيمتكم وتعرّف ‌‏على كنهه وطبيعته”، وأكد ان “هذا السلاح لا يعرفه الا الله والراسخون في العلم والمؤمنون المتّقون..‏”.

واضاف السيد امين السيد “أنتم أيّها النساء والرجال والأطفال أنتم يا أشرف وأطهر الناس ليس فيكم الخائفين، الخانعين، ‌‏الخاضعين، المستسلمين…‏ أنتم الصفوة وأنتم تاج الرؤوس… الفخر لمن ينتمي إليكم…”.

وتوجه السيد أمين السيد للعدو بالقول “هل علمت الآن أن جرائمك لم تصنع لك أيّ انتصار وأن أسلحتك وقنابلك لم ‌‏تكتب لك سوى تاريخ الهزائم… وأن دماء الشهداء الذين قتلتهم تحوّلت إلى إيمانٍ وشجاعةٍ وإرادةٍ وعزم وقوّة قلّ نظيرها في ‌‏هذا العالم، وستكون إلهامًا ومحجةً لشعوب العالم ومزارا…”، واضاف “سيأتي الزمن الذي تتهاوى فيه ‌‏هياكلك في المنطقة وستكون شعوب العالم على نفس صورة هذا الشعب العظيم في لبنان ‌‏من جنوبه إلى كلّ جهات الأرض فيه”.

وقال السيد أمين السيد “أمّا في فلسطين يتلاحم المشهد والصورة والشعب والدم ‏والنصر والعزّة والكرامة”، وتابع “أقول لكلّ إخوتنا في الوطن هذه فرصة نادرة وتاريخيّة للوحدة ولو لمرّة واحدة نرمي بها ‌‏الأحقاد والصراعات والخلافات المصنّعة والمركّبة على مصالح الأعداء ونصنع سيادتنا ونفرضها ‌‏على الأعداء والأصدقاء، ونُثبت للعالم أنّنا لسنا شعبًا للاستئجار والاستثمار وأنّنا شعبٌ يستحقُّ الحياة بجدارة وكرامةٍ وشرف”.

المصدر: موقع المنار