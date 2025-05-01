الحاج حسن: ماذا فعلت اللجنة الخماسية المعنية بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار خلال ‏خمسة أشهر؟

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن أن “دور ‏الدولة هو الأساس في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وفرض الانسحاب وتحرير الأسرى وإعادة ‏الإعمار ومطالبة الجهات الضامنة والراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بالضغط على العدو ‏لتطبيقه”، واكد “دعم موقف الدولة لا سيما وأننا جزء أساسي منها، ‏سواء في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب”.

وسأل الحاج حسن في حديث له الخميس “ماذا فعلت اللجنة الخماسية المعنية بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار خلال ‏خمسة أشهر؟”، وتابع “هناك ما يزيد عن 3000 انتهاك ‏وعدوان إسرائيلي على لبنان، فضلاً عن مئات الشهداء والجرحى والدمار”، ولفت الى ان “حزب الله بدوره طبق كل ما عليه بموجب الاتفاق”.

ودعا الحاج حسن “بعض الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية بالعودة إلى وطنيتها”، وطالب “هؤلاء ان يدينوا العدو الصهيوني باعتداءاته المتكررة لا أن يبرروا له عدوانيته”، ورأى أن “البعض اتخذ لنفسه وظيفة إضعاف لبنان بأي ثمن والسكوت عن الاعتداءات ‏الصهيونية بالكامل”.

المصدر: جريدة الاخبار