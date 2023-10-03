السيد إبراهيم أمين السيد من النبطية : المقاومة حققت للبنانيين مصالح إقتصادية

إحياءً للمولد النبوي الشريف وولادة الإمام جعفر الصادق (ع) وأسبوع الوحدة الإسلامية أقام حزب الله في منطقة جبل عامل الثانية لقاءً فكرياً مع رئيس المجلس السياسي السيد إبراهيم أمين السيد بحضور لفيف من العلماء وحشد من عشاق الرسول الأكرم (ص) .

وبعد تلاوة مباركة للقرآن الكريم ، تحدث السيد ابراهيم أمين السيد مشيرا الى الرسالة التي حملها الرسول الأكرم في هداية البشرية حيث أنّ الرسول حمل صفات الرحمة والرأفة من أجل هداية الناس إلى الصراط المستقيم .

وأكد السيد أنّ المقاومة أخرجت لبنان واللبنانيين من الذل والاحتلال الاسرائيلي وكلّ الذين تآمروا على المقاومة يذهبون إلى الخارج ويتفاخرون بإنجازات المقاومة إن كانت تجاه العدو الصهيوني أو التكفيري .

ولفت أنّ المقاومة حققت للبنانيين مصالح إقتصادية وما كان لبنان يحلم أن يكون عنده هذا الموقف القويّ والقدرة على تحقيق مصالحه وحقوقه .

المصدر: مراسل الموقع