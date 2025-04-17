اعتصام في المنية دعما للاسرى وتنديدا بالعدوان على غزة.. المقاومة الخيار الوحيد بمواجهة العدو

نظمت “لجنة أصدقاء الأسير يحيى سكاف” وحركة “الجهاد الإسلامي” يوم الخميس اعتصاما تضامنيا مع غزة في مواجهة العدوان الصهيوني وإحياء لذكرى “يوم الأسير الفلسطيني والعربي في ١٧ نيسان”، وذلك أمام النصب التذكاري للأسير سكاف في المنية شمال لبنان.

وشارك بالاعتصام، أمين عام حركة “التوحيد الإسلامي” الشيخ بلال شعبان، عضو المجلس السياسي في حزب الله محمد صالح، مسؤول “المؤتمر الشعبي” في الشمال عبد الناصر المصري، رئيس “التنظيم القومي الناصري” درويش مراد، رئيس “التيار الإسلامي المقاوم” الشيخ أبو بكر المشلاوي، رئيس “المنتدى الاسلامي للدعوة” الشيخ محمد خضر، ممثلي الأحزاب اللبنانية ومسؤولي الفصائل الفلسطينية ورجال دين وحشد شعبي من المنية والجوار.

وألقيت بالمناسبة العديد من الكلمات التي أكدت ان “ما يتعرض له قطاع غزة من إجرام وحشي على مرأى العالم يشكل فضيحة لم يشهد التاريخ مثيلا لها”، وحيت “الأسرى في سجون العدو وعلى رأسهم الأسير يحيى سكاف والمناضل في السجون الفرنسية جورج عبد الله”، ودعت “الشعوب العربية الى كسر جدار الصمت الرسمي العربي ودعم أبناء غزة والأسرى في السجون الصهيونية”.

وشددت الكلمات على انه “ليس غريبا على مدينة المنية أن تقف نصرة لأبناء غزة وتضامنا مع قضية الأسرى في السجون الصهيونية”، واشارت الى ان “قضية الأسرى وفلسطين قضية حق”، واضافت ان “المقاومة في لبنان قدمت الأغلى من أجل الغالية فلسطين وستبقى تقدم كل التضحيات لأن فلسطين حية في الوجدان”، واكدت ان “المقاومة هي الخيار الوحيد لمواجهة العدو وأعوانه ولكسر جدار السجون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام