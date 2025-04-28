“الحريديم” اشتبكوا مع شرطة العدو رفضا للتجنيد في الجيش الصهيوني

اشتبك متطرفون صهاينة (من اليهود الحريديم) يوم الاثنين، مع عناصر شرطة العدو الإسرائيلي خلال وقفة رافضة للخدمة العسكرية في جيش الصهيوني، قبالة مكتب التجنيد في حي تل هشومير قرب مدينة تل أبيب بالاراضي المحتلة.

وقالت وسائل اعلام العدو “اندلعت أعمال شغب خارج مركز تجنيد للجيش في تل هشومير (وسط)، حيث احتج أفراد من الحريديم على محاولة تجنيدهم”، وأضافت أن “المتظاهرين حاولوا تعطيل عملية التجنيد لكتيبة نيتساح يهودا الحريدية، فأغلقوا الطرق، ورددوا شعارات ووزعوا لافتات مناهضة للتجنيد”.

وتابع اعلام العدو “لدى دخول جنود جدد إلى القاعدة، ردد المتظاهرون عبارات مثل: لا تقتلوا أنفسكم. هذا جحيم. إنهم نازيون”، وذكرت أن “الشرطة اعتقلت مشتبها به كان يوزع ملصقا يحمل علم إسرائيل مع الصليب المعقوف رمز النازية، مكتوبا عليه عبارة العلم الجديد لإسرائيل”.

ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد الخدمة في جيش العدو، منذ قرار “المحكمة العليا” في الكيان المؤقت في 25 يونيو/حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد، ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات “الدينية” الصهيونية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام