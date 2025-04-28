جريح فلسطيني برصاص العدو الاسرائيلي وحملة اعتقالات في الضفة المحتلة

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات العدو الإسرائيلي، خلال اقتحامها حي أم الشرايط بمدينة البيرة بالضفة المحتلة مساء يوم الاثنين، فيما اعتقل شاب خلال اقتحام بلدة العيزرية شمال شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “طفلا (17 عاما) أصيب بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال لحي أم الشرايط في البيرة”، وأفادت أن “قوة من جيش الاحتلال اقتحمت الحي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين”، وأضافت أن “قوات الاحتلال أوقفت عددا من المواطنين ودققت في هوياتهم خلال الاقتحام، واعتقلت شابا لم تعرف هويته بعد”.

وفي سياق آخر، اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي، مساء يوم الاثنين، بلدة العيزرية شمال شرق القدس المحتلة واعتقلت مواطنا.

وأفادت مصادر محلية أن “قوات الاحتلال اقتحمت منطقة القسطل بمشروع العيزرية، واعتقلت الشاب محمد جهاد عليوات، بعد تفتيش منزله”.

وفي سياق متصل، قالت المصادر إن “قوات الاحتلال حطمت مركبة المواطن ناصر مطير خلال الاقتحام”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام