الشيخ زيد ضاهر استقبل وفدا عرض له معاناة أهالي حي الطيرة بمخيم عين الحلوة

استقبل مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر الجمعة وفدا من لجنة حي الطيرة بمخيم عين الحلوة برئاسة فادي العلي.

وقدم الوفد التهنئة لقيادة حزب الله بخطوة كسر الحصار وادخال المحروقات إلى لبنان، وعرض للوضع الإجتماعي لسكان الحي الذين عانوا أكثر من غيرهم من أهالي المخيم، متمنيا تقديم كل الدعم لهم، وشكر كل الجهات التي وقفت الى جانبهم خلال الفترة الماضية، كما تناول اللقاء الخطوات التي تقوم بها اللجنة للتخفيف من وقع الازمات ولمواجهة الضغوطات المعيشية في المخيمات.

ونوه الشيخ ضاهر “بالجهود التي يبذلها الاخوة في القيادة الفلسطينية ولجان الأحياء والقواطع ولجنة حي الطيرة لمواجهة التحديات الراهنة”، وحيا “كل الصامدين في فلسطين والمدافعين عن المسجد الأقصى والمرابطين فيه والمجاهدين في غزة الذين حققوا الانتصارات وفرضوا المعادلات”، ووجه “التحية لأبطال عملية نفق الحرية النوعية وارواح شهداء مواجهات جنين والقدس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام