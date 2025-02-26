وفد من حزب الله زار ضريح الشهيد معروف سعد في صيدا: باقون مع فلسطين والاحتلال الى زوال

زار وفد من حزب الله برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر الاربعاء ضريح الشهيد معروف سعد في جبانة صيدا القديمة في الشاكرية، لمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لاغتياله، ووضع الوفد إكليلاً من الزهر بحضور وفد من “التنظيم الشعبي الناصري” تقدمه عضو الأمانة العامة في التنظيم ناصيف عيسى حيث قرأ الحاضرون الفاتحة عن روح الشهيد.

ووصف الشيخ ضاهر الشهيد سعد قائلا “مجد العروبة وفلسطين، انت المناضل التاريخي العابق بمجد العمال والكادحين والفقراء، على وجنتيك توسمت عيونهم وقلوبهم فكنت الفداء لعرق جبينهم. وكنت الهامة الوطنية الكبيرة التي حملت امانة فلسطين والوطن”.

واضاف الشيخ ضاهر “اليوم أيها المناضل الوطني الشهيد معروف سعد، نقول لك ارتقى عزيزنا وحبيبنا سيد المقاومة السيد حسن نصر الله على طريق القدس وارتفع قائدا شهيدا في غارات الغدر الصهيوني الامريكي، هو وحبيبه السيد هاشم صفي الدين وقادة شهداء”، وتابع “لقد قض السيد حسن مضاجع المحتلين وهزمهم في مسيرة المقاومة وكان رمزا لاحرار العالم وكان دمه المنتصر الذي اسقط الحلم الصهيوني”، واكد ان “هامات الشرفاء هي جسر العودة الى فلسطين ولن تسقط الراية ولن تسقط البندقية”، وقال “أنت والسيد رايتان كبيرتان للوطن. توحدتما بالشهادة والاحتلال الى زوال ونقول لكما باقون مع فلسطين كما أوصيتما وسنصلي بالقدس باذن الله”.

بدوره، شكر ناصيف عيسى قيادة حزب الله على لفتتها الكريمة، واكد “مواصلة مسيرة معروف سعد النضالية وطريق المقاومة والكفاح حتى تحرير فلسطين”، واضاف “لن نقبل ان تبقى اسرائيل تحتل جزءا من أرضنا ونطالب العهد والحكومة الجديدة الضغط بكافة الوسائل مهما بلغت التضحيات لسحب هذا الاحتلال من اراضينا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام