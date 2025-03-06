الشيخ زيد ضاهر على رأس وفد زار حركة “الجهاد”.. الالتزام بالمقاومة والنصر حتمي

زار وفد من حزب الله برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر الخميس قيادة حركة “الجهاد الاسلامي” بحضور عدد من القيادات، حيث جرى البحث بالاوضاع العامة.

وأكد المجتمعون أن “الأمة تمر بمرحلة حرجة تتطلب من الجميع الوحدة والالتفاف حول مشروع المقاومة في مواجهة مشروع التوسع الصهيوني والأميركي الذي يسعى لابتلاع الأراضي العربية والإسلامية على حساب شعوب ومقدسات الأمة في فلسطين والمنطقة”، وشددوا على أن “المقاومة ليست مجرد وسيلة نضالية بل هي فكرة وعقيدة راسخة لا يمكن أن تنكسر طالما هناك احتلال في فلسطين وبقية الأراضي العربية المحتلة، وطالما بقي هذا الكيان الصهيوني المجرم على وجه هذه الأرض”.

وأعرب المجتمعون عن “التزامهم الثابت بمشروع المقاومة حتى تحرير الأرض والإنسان”، وأكدوا أن “الطريق طويل ولكن النصر حتمي طالما حقنا راسخ في أرظنا ومقاومتنا باقية ومستمرة حتى تحريرها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام