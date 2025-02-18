وفد من حزب الله جال على فاعليات منطقة شرق صيدا شاكرا احتضانهم النازحين أثناء العدوان الصهيوني

استكمل وفد حزب الله جولته على فاعليات منطقة شرق صيدا لتقديم الشكر على احتضانهم النازحين أثناء العدوان الصهيوني الاخير على لبنان.

وبالسياق، زار وفد من الحزب برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر يرافقه عضو لجنة العلاقات في القطاع حسين السارجي عددا من رؤساء البلديات استهلها بلقاء رئيس بلدية لبعا ونائب رئيس إتحاد بلديات جزين فادي رومانوس، بحضور متروبوليت صيدا وصور ومرجعيون للروم الأرثوذكس المطران الياس الكفوري والنائب العام لابرشية صيدا ودير القمر المارونية المونسينيور مارون كيوان وعدد كبير من أبناء بلدة لبعا.

وشكر الشيخ ضاهر باسم قيادة الحزب “الجهود الكبيرة التي بذلها ابناء البلدة بكافة شرائحها”.

من جهته، أكد رومانوس “الوقوف الى جانب أهل الجنوب الذين تعرضوا لأبشع عدوان مثمنا تضحياتهم من أجل الوطن”، ولفت الى ان “ما فعله أبناء لبعا ما هو إلا واجب إنساني ووطني وأخلاقي”.

بدوره، شدد المطران الكفوري على “ضرورة تضافر الجهود المخلصة من أجل خدمة أهالي الجنوب لإعادة الاعمار والعودة إلى الديار بأسرع وقت ممكن”.

وللغاية نفسها، زار الوفد رئيس بلدية درب السيم مارون جحا بحضور رئيس بلدية الهلالية سيمون مخول اللذين شكرا قيادة حزب الله على هذه المبادرة الطيبة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام