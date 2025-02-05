بمناسبة يوم الجريح.. وفد من حزب الله جال على الجرحى في منطقة صيدا

جال وفد من قطاع صيدا في حزب الله برئاسة الشيخ زيد ضاهر الاربعاء على جرحى المقاومة وجرحى كشافة “الإمام المهدي”.

وبالمعلومات، فقد زار الوفد 37 جريحا في مدينة صيدا وبلدات منطقتها لمناسبة يوم جريح المقاومة الإسلامية في الرابع من شهر شعبان ذكرى ولادة أبي الفضل العباس وشملت الجولة الجرحى في حارة صيدا، عين الحلوة، الغازية، عنقون، حومين التحتا، رومين، كفرحتى، بنعفول، عزة واركي.

وثمن الوفد للجرحى تضحياتهم وعطاءاتهم الجليلة في خدمة مشروع الحق والدفاع عن المظلومين ومواجهة مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية، وشكر “لعوائل الجرحى الذين ضحوا طيلة هذه الفترة ليصنعوا لنا نصرا تاريخيا كبيرا”.

من جهتهم، شكر الجرحى الوفد على “زيارته ومبادرته، معاهدين الشهداء وعلى رأسهم الشهيد الأقدس السيد حسن نصرالله بالمضي قدما على هذا الطريق مهما كلفت التضحيات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام