وفد من أمل عزى بالعلامة الحكيم في النجف ممثلا الرئيس بري والحركة

زار وفد يمثل رئيس مجلس النواب نبيه بري وحركة “أمل” برئاسة عضو هيئة الرئاسة في الحركة الدكتور قبلان قبلان وعضوية المفتي القاضي الشيخ حسن عبدالله وعضو المكتب السياسي الدكتور طلال حاطوم، عائلة الراحل العلامة محمد سعيد الحكيم في النجف الاشرف في العراق، وقدم التعازي لأبنائه: السيد محمد حسين والسيد علاء والسيد عز الدين والسيد حيدر والعائلة.

وأشار بيان للحركة الى أن ” الدكتور قبلان عبر عن عميق الخسارة والفقد برحيل آية الله السيد محمد سعيد الحكيم الذي كان مرجعا فقهيا محدثا ومفكرا مبدعا ودعامة من دعائم الدين الحنيف”، ناقلا تعازي الرئيس بري ومواساته للعائلة ولدورها في التبليغ الديني والحفاظ على أسس الإيمان الحقيقي”.

وذكر البيان أن “أبناء العلامة الراحل حملوا الوفد عميق شكرهم وتقديرهم للرئيس بري على مواساته لهم في مصابهم، وقدروا عاليا تمثيل الوفد له ولحركة أمل وكوادرها في مشاركتهم العزاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام