حمدان اتصل بفاعليات مسيحية في قرى شرق صيدا مهنئًا بعيد الفصح

أجرى عضو هيئة الرئاسة في حركة “أمل” الدكتور خليل حمدان سلسلة اتصالات بالفاعليات المسيحية في قرى شرق صيدا، مهنئًا بعيد الفصح المجيد.

وشملت الاتصالات: النائب ميشال موسى، راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران إيلي حداد، راعي أبرشية صيدا المارونية المطران مارون العمار، رئيس اتحاد بلديات صيدا – الزهراني ورئيس بلدية مغدوشة رئيف يونان، وعضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مارون سيقلي، بالإضافة إلى عدد من الفاعليات المسيحية في المنطقة.

وأكد حمدان على “عمق العلاقة التي تربط حركة أمل بالمكوّن المسيحي، والتي تتجلى يوميًا في ممارسات التلاقي الوطني والعيش المشترك”. وختم مهنئًا اللبنانيين عمومًا، والمسيحيين خصوصًا، متمنيًا أن تحمل الأعياد المجيدة الخير والسلام للبنان وشعبه.

المصدر: الوكالة الوطنية