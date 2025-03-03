خليل حمدان: مسؤولية الدولة كبيرة في تحرير التراب واعادة الاعمار

أكد عضو هيئة الرئاسة في حركة “أمل” خليل حمدان في احتفال تأبيني في الزرارية، أن العدو الإسرائيلي لا يزال يحتل أراضينا في الجنوب، وأن مسؤولية الدولة كبيرة في تحرير كامل التراب الوطني وإعادة الإعمار. وأضاف أن محاولات التأخير تخدم العدو ولا تعزز صمود المواطنين.

وأشار إلى دور كشافة الرسالة الإسلامية أثناء العدوان الصهيوني، حيث قدموا الشهداء والجرحى. وذكر مجزرة الزرارية في آذار 1985، مؤكداً أن الأرض والإنسان مستهدفون في لبنان.

كما شدد حمدان على أهمية دعم الجيش اللبناني بالإمكانات اللازمة ليكون قوياً في مواجهة الاعتداءات، وقال: “عدم الدفاع عن الأرض يغري العدو بمزيد من الاعتداءات”. واعتبر أن الحياد أمام الاعتداءات هو بمثابة استسلام، مشيراً إلى أن دول الحياد مثل سويسرا تمتلك جيشاً قوياً للرد على العدوان.

وختم بالتساؤل: “ماذا عن مسلسل الاعتداءات الصهيونية المستمرة على لبنان؟ هل سيكون الرد بالهروب إلى الأمام؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية