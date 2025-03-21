العمل البلدي في حركة أمل وحزب الله: للتعامل بوعي مع محاولات إثارة الفتن وضرب الأمن

أعلن مكتب الشؤون البلدية في حركة أمل وملف العمل البلدي في حزب الله في بيان مشترك يوم الجمعة انهما “يتابعان بقلق بالغ ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، من بيانات مزيفة ودعوات مشبوهة ومجهولة المصدر تحرّض على النازحين السوريين في لبنان وتدعوهم إلى المغادرة تحت طائل التهديد، مذيّلة بأسماء بلدات وطوائف، في محاولة مكشوفة لإثارة الفتن وضرب الاستقرار والأمن”.

واكد البيان على “الرفض القاطع لهذه الدعوات التي لا تعبّر عن قيمنا الوطنية والإنسانية”، وحذر من “الانجرار وراء هذه الحملات المغرضة التي تهدف إلى جرّ البلد إلى صراعات داخلية خدمة لأجندات مشبوهة”، ودعا “جميع اللبنانيين إلى التحلي بالوعي والتعاطي مع القضايا الحساسة بروح المسؤولية، بعيداً عن أي تحريض أو توتر وإلى عدم تداول أو نشر هذه البيانات المفبركة التي تهدف لتأجيج النعرات الطائفية والمناطقية”.

وطالب البيان “الدولة اللبنانية بأجهزتها الأمنية والقضائية بالتحرك الفوري للكشف عن الجهات التي تقف وراء هذه الحملة التحريضية واتخاذ الإجراءات المناسبة والرادعة بحق الفاعلين والمحرضين”.

من ناحية أخرى، اكد البيان ان “البلديات تقف خلف الدولة والأجهزة الأمنية في متابعاتها وإجراءاتها لحماية السلم الأهلي والاستقرار وتدعوها إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في ردع المعتدين وان تبقى العين الساهرة على امن الوطن من اية اعتداءات وخروقات خارجية”.