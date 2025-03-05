وفد من “امل” زار السفير الجزائري مهنئا بمناسبة توليه مهامه في لبنان

رحب رئيس مكتب العلاقات الخارجية والمغتربين في حركة “أمل” علي حايك بالسفير الجزائري كمال بوشامة خلال زيارته للسفارة الجزائرية، بحضور مساعد مسؤول العلاقات علاء اللقيس ومسؤول البروتوكول أسامة خيامي، والوزير المفوض بن شيخ محمد.

ونقل حايك تحيات قيادة الحركة للسفير بوشامة بمناسبة توليه مهامه في لبنان، معربًا عن أمله في أن تشهد العلاقات بين لبنان والجزائر تطورًا وازدهارًا، مشددًا على “عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط لبنان بالجزائر”.

من جانبه، شكر السفير بوشامة الحركة على تهنئتها، مؤكدًا “عمق العلاقة مع لبنان ووقوف الجزائر حكومة وشعبًا إلى جانب لبنان في كل المحطات”، معربًا عن “تاريخية العلاقة مع حركة أمل والرئيس نبيه بري”.

كما كانت المناسبة فرصة لعرض الجانبين مختلف القضايا الراهنة في لبنان والمنطقة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام