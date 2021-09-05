تركيا تتهم اليونان بـ”اختراقات” للمجال الجوي للبلاد و”تحرشات” بمقاتلات تركية

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن اليونان اخترقت المجال الجوي التركي 206 مرات، ومياهها الإقليمية 27، إضافة إلى 95 تحرشا بطائرات تركية.

وأضاف بيان للوزارة اليوم الأحد، أن “السفن اليونانية انتهكت جزرا غير عسكرية ببحر إيجة 790 مرة، منذ مطلع 2021″.

وأكد البيان ” أن محاولات اليونان إظهار الوجود العسكري التركي كقوة احتلال في جزيرة قبرص، لم يطمس مجازر القبارصة الروم في الجزيرة بحق الأتراك”، مشددا أن “تلك المحاولات غير المجدية لن تعود بالفائدة لليونان والقبارصة الروم وداعميهم”.

من جهة اخرى، قال البيان أن الجيش التركي تمكن من “تحييد 1865 إرهابيا منذ مطلع العام الحالي” مضيفا أن “الجيش التركي نفذ 22 عملية عسكرية داخل وخارج البلاد خلال شهر واحد”.

وأشار البيان إلى أنه “تم تحييد 18 ألفا و455 إرهابيا منذ 24 يوليو 2015، بينهم 1865 إرهابيا تم تحييدهم منذ مطلع العام 2021”.

وأفاد البيان “تم تحييد 244 إرهابيا في عمليتي “مخلب البرق” و”مخلب الصاعقة” شمالي العراق حتى اليوم”.

وفي 23 أبريل أطلقت تركيا عمليتي “مخلب البرق” و”الصاعقة” بشكل متزامن ضد عناصر “حزب العمال الكردستاني” في مناطق متينا وأفشين-باسيان، شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيانها إن قواتها ضبطت 13 ألفا و769 شخصا حاولوا دخول البلاد بشكل غير قانوني خلال آخر شهر.

وأضاف البيان أنه “بفضل تدابير القوات التركية تم منع 25 ألفا و186 شخصا من دخول البلاد بطريقة غير قانونية”.

المصدر: وكالة الاناضول