مسلحون يختطفون 100 طالب ومدرس في زامفارا شمال غربي نيجيريا

اختطف مسلحون اليوم الأربعاء حوالي 100 طالب ومدرس بمدرسة ثانوية حكومية في ولاية “زامفارا” شمال غربي نيجيريا، في وقت أكدت فيه الشرطة المحلية لاحقا اختطاف 73 طالبا.

وذكر موقع “تريبيون أونلاين” النيجيري، نقلا عن شاهد عيان: “قام مسلحون باختطاف ما يقرب من 100 طالب ومدرس من مدرسة ثانوية حكومية في منطقة “مارادون” الحكومية بولاية “زامفارا” شمال غربي البلاد. وأشار الموقع إلى أن “المسلحين قاموا بإطلاق النيران فور دخلوهم المدرسة بشكل عشوائي وخطفوا أكثر من 100 طالب وعشرات المعلمين”.

وأضاف “تريبيون أونلاين” أن “المسلحين اقتادوا الطلاب والمعلمين إلى مكان غير معلوم، في الوقت الذي لم تتمكن فيه الشرطة وحكومة الولاية من تأكيد الحادث”.

من جانبها أصدرت شرطة زامفارا في بيان، أنها تواصل عمليات البحث من أجل إنقاذ الطلاب المختطفين. وأوضحت في البيان أن عدد الطلاب 73 مختطفا، ودعت المواطنين المحليين إلى التعاون مع السلطات الأمنية من أجل الوصول إلى معلومات حول الهجوم.

وتشهد نيجيريا عمليات اختطاف عدة للطلاب والطالبات، خاصة في المناطق التي تنشط بها الجماعات المسلحة. وكانت السلطات النيجيرية، قد أكدت في شهر تموز/يوليو الماضي، وقوع حادث اختطاف لعشرات الطلاب في مدرسة بولاية كادونا شمال غربي البلاد بدون وقوع قتلى.

كما قُتل 35 شخصا على الأقل في الـ25 من تموز/يوليو الماضي، إثر هجمات شنها لصوص مسلحون على 5 قرى في ولاية زامفارا شمال غربي نيجيريا، وذلك بغرض سرقة الماشية واختطاف بعض الأشخاص طلبا للفدية.

هذا ويتعرض شمال غرب ووسط نيجيريا للترهيب بشكل منتظم من قبل عصابات لصوص الماشية والخاطفين الذين يداهمون القرى ويقتلون ويحتجزون السكان وكذلك يسرقون الماشية بعد نهب المنازل وحرقها.

المصدر: سبوتنيك