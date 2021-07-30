مسؤول منطقة صيدا في حزب الله عرض مع وفد لجنة ساحة القدس لانشطتها الاجتماعية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2021 - 10:50

مسؤول منطقة صيدا في حزب الله عرض مع وفد لجنة ساحة القدس لانشطتها الاجتماعية

منذ 51 mins 30 July، 2021
علم حزب الله
لبنان

إستقبل مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر وفدا من لجنة “ساحة القدس” في صيدا برئاسة محمد عكاوي بمقر الحزب في صيدا، في حضور مسؤول شعبة صيداعارف حميد .
وأوضح بيان للحزب أن الوفد قدم التهنئة لقيادة حزب الله بعيد الأضحى المبارك، وعرض لنشاطات اللجنة، كما نوه ب”الجهود التي قام بها الحزب وأجهزته الصحية والاجتماعية لا سيما في مواجهة فيروس كورونا والازمة الإقتصادية والاجتماعية”.
وأشار إلى ” أن اللقاء عرض للواقع الاجتماعي للمنطقة التي تعمل فيها اللجنة والمبادرات التي قامت بها من أجل دعم العائلات المتعففة عبر برامج التكافل الاجتماعي”.
من جهته نوه ضاهر ب “انشطة اللجنة وتفاني وتواضع واخلاص أعضائها في مجال خدمة الناس والمجتمع.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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