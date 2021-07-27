ميقاتي من بعبدا: أطلعت الرئيس عون على تفاصيل الاستشارات وأكّدت على أهمية تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن وسيكون لدينا اجتماعات متتالية في الأيام المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2021 - 19:36
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وزارة الصحة العامة: 1502 إصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
قيادتا حزب الله وأمل: الإسراع بتشكيل حكومة هو بداية لازمة وضرورية لإيقاف الإنهيار ومباشرة معالجات طارئة للمشاكل المعيشية
قيادتا حزب الله وأمل: الناس أمانة يجب الحفاظ على كرامتهم وضرورة بذل كل الجهود للوقوف الى جانبهم في معاناتهم اليومية
الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يواصل في مجلس النواب الاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل الحكومة
ميقاتي من بعبدا: الآراء متطابقة بنسبة كبيرة وسنعقد اجتماعات متتالية وبإذن الله ستكون لدينا حكومة قريباً
النائب رعد بعد لقاء الكتلة للرئيس ميقاتي: كتلة الوفاء للمقاومة تؤكد تعاونها الجدي للإسراع في تشكيل حكومة الضرورة
النائب رعد: أكدنا أهمية أن تضم الحكومة وزراء ذات اختصاص وخبرة في ميدان العمل وليس وراء المكاتب
النائب رعد: ثلاثة أمور يجب على الحكومة أن تعالجها، أولاً: اختيار الوزراء بالشكل الذي يعيد تظهير قدرة الدولة
النائب رعد: المعيار الثاني للتشكيل: العناية بالشأن الإجتماعي وتأمين المحروقات والمواد المعدة للاستقرار الخدماتي
النائب رعد: المعيار الثالث للتشكيل: تسريع إنفاذ القوانين الاصلاحية التي أقرها المجلس النيابي
الرئيس سعد الحريري يقترح تعليق المواد الدستورية التي تعطي الحصانة للرؤساء والوزراء والنواب لاستكمال تحقيق انفجار المرفأ
مراسل المنار: مقاومون فلسطينيون أطلقوا النار بشكل مباشر باتجاه آليات لجيش الإحتلال في مدينة جنين في الضفة
عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته
الفصائل الفلسطينية: لن نسمح باستمرار فرض الحصار على قطاع غزة
مكتب وزير الحرب الإسرائيلي: بيني غانتس يبحث الأسبوع الحالي في باريس الأزمة في لبنان والملف الإيراني وبرنامج "بيغاسوس"
رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف يزور دمشق لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين
قاليباف: نحن على ثقة بأن المباحثات التي نجريها ستساعد على تعزيز مكانة إيران في الوقوف الى جانب سورية الشقيقة
قاليباف: نستذكر جميع شهداء المقاومة لا سيما الشهيد قاسم سليماني وشهداء الجيش السوري الذين سطروا ملاحم في مكافحة الإرهاب
وزارة الأمن الإيرانية: اعتقال وتفكيك شبكة تعمل لحساب الموساد الإسرائيلي مع شحنة ضخمة للأسلحة بعد دخولها البلاد
وزارة الأمن الإيرانية: الأسلحة المصادرة تشمل مسدسات وبنادق وقنابل يدوية لإثارة الاحتجاجات
الخارجية الروسية تدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى إزالة آثارها من العراق وليبيا وأفغانستان وسوريا
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يدعو إلى التفاوض على "تسوية" بشأن أفغانستان
تظاهرات في إسبانيا والمكسيك والأرجنتين دعماً للحكومة الكوبية في مواجهة سياسة الحصار الأميركي المستمرة ضد الدولة
3 آلاف إثيوبي من أمهرة يعبرون الحدود إلى السودان طلبا للجوء
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
المنظمة الدولية للهجرة.: قضى ما لا يقل عن 57 مهاجرا كانوا يسعون الى بلوغ أوروبا غرقا قبالة ليبيا
الهند تسجل أدنى ارتفاع يومي بإصابات كورونا منذ 132 يوما: 29689 حالة إصابة خلال آخر 24 ساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
إنسحاب لاعب الجودو السوداني محمد عبد اللطيف من أولمبياد طوكيو رفضا لمواجهة لاعب اسرائيلي
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الهند: مقتل 44 شخصا وفقدان العشرات في حوادث انزلاق تربة نجمت عن أمطار موسمية غزيرة في غرب البلاد
إعصار محمل بأمطار غزيرة يضرب تايوان والصين
النشاط التجاري في منطقة اليورو يسجل أسرع معدل نمو له منذ 21 عاما خلال شهر تموز
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
ميقاتي من بعبدا: أطلعت الرئيس عون على تفاصيل الاستشارات وأكّدت على أهمية تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن وسيكون لدينا اجتماعات متتالية في الأيام المقبلة
منذ 2 ساعة
27 July، 2021
الرئيس عون
ميقاتي
التعليقات
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ميقاتي من قصر بعبدا: بإذن الله سنشهد حكومة قريبا
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