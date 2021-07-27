ميقاتي من بعبدا: أطلعت الرئيس عون على تفاصيل الاستشارات وأكّدت على أهمية تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن وسيكون لدينا اجتماعات متتالية في الأيام المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2021 - 19:36

ميقاتي من بعبدا: أطلعت الرئيس عون على تفاصيل الاستشارات وأكّدت على أهمية تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن وسيكون لدينا اجتماعات متتالية في الأيام المقبلة

منذ 2 ساعة 27 July، 2021
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