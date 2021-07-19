الرئيس عون ترأس اجتماعا لمعالجة أزمة الدواء: من غير المسموح الإساءة الى الأمن الصحي

عقد إجتماع الاثنين في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للبحث في معالجة أزمة الدواء في البلاد بحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب.

وأكد الرئيس عون خلال الإجتماع انه “من غير المسموح الإساءة الى الأمن الصحي الذي يوازي بأهميته الأمان في كل المجالات”.

من جهته، دعا الرئيس دياب “للتركيز على درس تسعيرة الدواء والاستيراد المتوازي”.

وقد أكد الاجتماع على “ضرورة التزام مصرف لبنان بجدولة المستحقات لصالح الشركات المستوردة وضمناً المواد الأولية للصناعة المحلية المتراكمة منذ بداية 2021″، ولفت الى ان “السياسة الدوائية ومستقبلها مرتبطان ارتباطا وثيقا بالتزام المصرف المركزي الدعم بقيمة 50 مليون دولار شهريا”.

وأشار الاجتماع الى ان “الاستيراد الطارئ والمتوازي ضمن معايير الجودة والأنظمة المرعية الاجراء من خلال اللجان الفنية المعتمدة لكن بوتيرة سريعة وهي وسيلة من وسائل الحل”، وشدد على ان “الصناعة الدوائية المحلية وتفعيلها ضرورة ملحة في أبعادها الوطنية والاقتصادية ضمن سياق اعتماد نهج الاقتصاد المنتج”، ودعا “للسعي الى ايجاد صندوق دعم المريض من جهات دولية”، وحث على “العمل على صرف الأدوية المدعومة من خلال البطاقة الدوائية الممكننة والمشروع مموّل من الشركات العالمية”.

المصدر: رئاسة الجمهورية اللبنانية