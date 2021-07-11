النائب بزي من بنت جبيل: الحل الوحيد للازمة بتشكيل حكومة

اعتبر عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب علي بزي “أننا نعيش في ظل أسوأ الانهيارات المتعددة التي يمر بها تاريخ لبنان الحديث، والحل الوحيد عبر تشكيل الحكومة، التي تبقى الممر الإلزامي للإنقاذ”.

وشدد بزي أمام وفود في مكتبه في بنت جبيل، على ضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم، من أجل إخراج لبنان واللبنانيين من هذه الأزمات الصعبة.

وشكر بزي مدير عام منشآت النفط في الزهراني زياد الزين، على تلبيته المناطق اللبنانية دون أي اعتبار للأبعاد الجغرافية والطائفية والحزبية.

واكد بزي انحياز حركة “أمل” الدائم الى الناس، وهذا في صلب عقيدتها وسلوكها ومواقفها وممارساتها وبصماتها على كافة المستويات.

واستقبل بزي في مكتبه، وفدا من بلدة رميش برئاسة رئيس البلدية ميلاد العلم، ومراجعات من مواطنين. كما أجرى اتصالات مع وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، ومدير عام منشآت الزهراني زياد الزين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام