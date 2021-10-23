النائب بزي: للاسراع في تحقيقات جريمة الطيونة والاستفادة من استثناءات عقوبات قيصر

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي بزي أن “مسؤولية الحكومة ووزارة الصحة تقتضي حسم ملف المرضى الذين يعانون من أمراض مستعصية عبر ضرورة الاسراع في تأمين المستلزمات الطبية والادوية اللازمة لهم، بعد ورود شكاوى عدة عن تعثر عملية الاستشفاء والمعالجة، نتيجة فقدان هذه الادوية، مما ينعكس سلبا على حياتهم وأرواحهم”.

كلام بزي جاء خلال لقاء حواري في مدينة بنت جبيل، في حضور مسؤول المنطقة علي حسين خليل ومسؤول المدينة خضر طنانة.

كما استقبل بزي في مكتبه في بنت جبيل وفودا بلدية وشعبية.

وناشد “الاجهزة المختصة من أمنية وقضائية الاسراع في تحقيقات جريمة مجزرة الطيونة واتخاذ الاجراءات العقابية المشددة بحق القتلة والمجرمين”.

وشدد على “أهمية إصدار البطاقة التمويلية في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن اللبناني، طالما تم انجاز القانون من مجلس النواب منذ شهور عدة، وآمل ان تبصر النور قريبا على ضوء مناقشات الاستماع الى وزير الاقتصاد أمام لجنة الاقتصاد النيابية منذ أسبوعين”.

وفي مجال قطاع النقل وأزمة المحروقات، أوضح بزي أن “اجتماعات عديدة عقدت بين الاخ بسام طليس وبحضوري مع المستويات الرسمية المعنية كافة في الحكومة السابقة والحالية، حيث قدمنا خطة اصلاحية شاملة لهذا القطاع، وما سمعناه من ردود كان ايجابيا، الا أن التطبيق والتنفيذ كما العادة كان نسيا منسيا”.

وفي شأن رد رئيس الجمهورية قانون الانتخاب، قال: “ان رئيس مجلس النواب حدد جلسة يوم الثلاثاء المقبل، والمجلس إما يأخذ بأسباب الرد، أو يصوت مجددا على القانون بالأغلبية المطلقة”.

وجدد دعوة المغتربين الى “التسجيل في الانتخابات والتصويت كتعبير عن ممارسة حقهم الدستوري الذي كفلته الانظمة والقوانين”.

وطالب بزي المعنيين ب “الاستفادة من منح لبنان استثناءات من عقوبات قيصر، والتي طرحها دولة الرئيس بري أمام الموفد الاميركي من أجل استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن عبر سوريا”. كما شدد على “ضرورة وحدة المقاربة اللبنانية في ملف ترسيم الحدود بالاستناد الى السنوات العشر التي فاوض من خلالها الرئيس بري بإسم اللبنانيين للدفاع عن الحقوق السيادية والوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام