النائب بزي: اقرار مجلس النواب قانون المنافسة هو صوت مدو ضد الاحتكارات والمحتكرين

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي بزي، في تصريح ادلى به خلال زيارات قام بها في بنت جبيل، ان “اقرار مجلس النواب قانون المنافسة هو صوت مدو ضد الاحتكارات والمحتكرين، بما فيها الوكالات الحصرية وسيطرتها على القطاعات الاقتصادية وعلى اكثرية الشعب اللبناني من خلال حماية الدولة لها من جهة، ومن جهة اخرى من خلال استمرار اكثر من 3000 وكالة حصرية مشطوبة أنهكت البلاد والعباد دون وجه حق، حسبما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في مداخلته بداية مناقشة القانون”.

ونوه بزي بـ”استجابة وزارة الاقتصاد والمدير العام للاقتصاد وحماية المستهلك لاتصالاتي سريعا والقيام بجولة ميدانية في المحلات التجارية في المدينة لمراقبة الاسعار”. وأكد “وقوف حركة “أمل” الدائم الى جانب أهلنا الشرفاء في آمالهم وتطلعاتهم وبخاصة في هذه الظروف العصيبة”.

وقد رافق النائب بزي وفد من حركة “أمل”، في زياراته في مدينة بنت جبيل الى كل من الرئيس السابق لنادي بنت جبيل الثقافي الاجتماعي في اميركا عارف سعد، المغترب خليل عجمي، والمخاتير نمر بيضون وحسين الشيخ بزي وابراهيم يوسف بزي. وأثار مع محافظ النبطية حسن فقيه في سرايا بنت جبيل موضوع شبكة الصرف الصحي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام