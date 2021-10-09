النائب بزي: لإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها الدستوري

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي بزي، خلال استقباله وفودا بلدية وشعبية وحركية في مكتبه في مدينة بنت جبيل، في حضور المسؤول التنظيمي للمدينة خضر طنانة، أن “الحكومة مطالبة بتحقيق انفراجات في بعض الملفات، وأهمها قطاع الكهرباء، والتبشير بالعتمة الشاملة بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار وتحرير أموال المودعين الذين فقدوا جنى عمرهم وأرزاقهم وتحملوا وحدهم توزيع الخسائر التي طالت مدخراتهم وحساباتهم”.

وفي ما يختص بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، شدد بزي على “ضرورة توحيد المقاربة اللبنانية بالوقائع والارقام والرؤية الاصلاحية”.

وجدد بزي “تأكيد موقف حركة أمل بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري والمهل المحددة، وعلى كل ما يتم الاتفاق بشأنه، وخصوصا في موضوع اللبنانيين غير المقيمين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام