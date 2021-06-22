الشيخ زيد ضاهر استقبل وفدا من جمعية “نور اليقين” وجرى البحث بسبل مساعدة الأهالي

إستقبل مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر في مقر الحزب في مدينة صيدا الثلاثاء وفدا من “جمعية نور اليقين الخيرية”، ضم رئيسها الشيخ جهاد السعدي ومديرها التنفيذي الشيخ جمال محمد، في حضور مسؤول شعبة صيدا عارف حميد.

وجرى خلال اللقاء عرض لسبل التعاون والتنسيق بين الجانبين لمساعدة ألاهالي في شتى المجالات، ودعا المجتمعون “أصحاب الأيادي البيض في صيدا والجوار للوقوف الى جانب أهلنا في الظروف الصعبة وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي من خلال المكاتب المختصة بهذه الأمور”.

من جهته، وجه الوفد “التحية والتقدير لقيادة الحزب للجهود الكبيرة التي بذلت في حماية أهلنا من وباء كورونا والوقوف إلى جانبهم في ظل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية الخانقة التي طالت معظم الشرائح الاجتماعية”.

بدوره، نوه ضاهر “بالعمل المبارك الذي تقوم به إدارة الجمعية لمساعدة الناس بشكل يومي صحيا واجتماعيا على الرغم من الإمكانات المتواضعة خصوصا خلال شهر رمضان المبارك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام