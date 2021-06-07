الرئيس عون وافق على استصدار موافقة استثنائية لإعطاء “كهرباء لبنان” سلفة خزينة لشراء محروقات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 7 2021 - 17:10

الرئيس عون وافق على استصدار موافقة استثنائية لإعطاء “كهرباء لبنان” سلفة خزينة لشراء محروقات

منذ 3 ساعة 7 June، 2021
الرئيس ميشال عون
لبنان

وافق رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الاثنين على استصدار الموافقة الاستثنائية لفتح اعتمادات مستنديّة لشراء المحروقات لزوم مؤسسة كهرباء لبنان وذلك من خلال اعطاء سلفة خزينة للمؤسسة استنادا الى القانون الذي اقره مجلس النواب بإعطاء مؤسسة الكهرباء سلفة خزينة لشراء محروقات بحد اقصى قدره 300 مليار ليرة.

وكان الرئيس عون اثار هذه المسألة مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ووزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني، وخلال الاجتماع المالي الذي عقد الاسبوع الماضي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بهدف ازالة العقبات التي ادت الى تأخير اصدار سلفة الخزينة لمؤسسة الكهرباء.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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