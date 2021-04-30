اسماعيل هنية: هناك قضايا كبيرة كإنهاء الانقسام الجغرافي والسياسي وإنهاء الانقسام في الرؤية السياسية للتوصل إلى رؤية جامعة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2021 - 23:22

اسماعيل هنية: هناك قضايا كبيرة كإنهاء الانقسام الجغرافي والسياسي وإنهاء الانقسام في الرؤية السياسية للتوصل إلى رؤية جامعة

منذ 1 ساعة 30 April، 2021
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