حركة حماس تعلن أسماء 6 أسرى صهاينة ستفرج عنهم غدًا

قال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنهم سيفرجون غدًا السبت عن الأسرى الصهاينة: إيليا كوهن، وعمر شيم توف، وعومر فنكرت، وتال شوهام، وأفيرا منغستو، وهشام السيد.

واستغربت الحركة الضجة التي يثيرها الاحتلال الإسرائيلي بادعائه أن جثة الأسيرة بيباس لا تتطابق مع فحص “دي إن إيه”.

وقالت الحركة: “تلقينا من الوسطاء ادعاءات ومزاعم الاحتلال، وسنفحصها بجدية تامة، وسنعلن النتائج بوضوح”.

وأوضحت أنه “يُحتمل وجود خطأ أو تداخل في الجثث، قد يكون ناتجًا عن قصف جيش الاحتلال لمكان وجود (هذه) العائلة مع فلسطينيين”.

وأضافت: “سنعلم الوسطاء بنتائج الفحص والتحقيق، وندعو إلى إعادة الجثة التي يدّعي الاحتلال أنها تعود لفلسطينية”.

ورفضت الحركة “تهديدات نتنياهو في إطار محاولاته تجميل صورته أمام المجتمع الصهيوني وفي سياق الخلافات الداخلية”.

وأكدت “ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ استحقاقات الاتفاق على المستويات كافة”، مشددةً على “الجدية والالتزام الكامل بجميع التعهدات”، وأضافت: “وقد أثبتنا ذلك من خلال سلوكنا خلال الأيام الماضية”.

كما قالت: “لا مصلحة لنا في عدم الالتزام أو الاحتفاظ بأي جثث لدينا”.

من جهته،هدد نتنياهو، اليوم الجمعة، بأن “حماس ستدفع الثمن الكامل، بسبب عدم إعادة جثة شيري بيباس مع طفليها”.

وقال نتنياهو في تصريح مصوّر: “سنعمل بكل حزم لإعادة شيري إلى الوطن مع جميع مختطفينا الأحياء والأموات على حد سواء وسنضمن أن تدفع حماس الثمن الكامل على هذا الانتهاك القاسي والشرير للاتفاق”، بحسب تعبيره.

المصدر: مواقع