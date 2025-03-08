“حماس”: ندعو شعوبنا ودولنا العربية والإسلامية إلى اتخاذ خطوات فاعلة لكسر الحصار عن غزة

ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية – “حماس” قرار حركة “أنصار الله” في اليمن بإمهال الاحتلال “الإسرائيلي” 4 أيام للتراجع عن قراره منع دخول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة المحاصر.

وقالت “حماس” في بيان صدر عنها: “ندعو شعوبنا ودولنا العربية والإسلامية إلى اتخاذ خطوات فاعلة لكسر الحصار، والعمل بكلّ السبل لإفشال مخطط الاحتلال الإسرائيلي التجويعي”.

وكان قائد “أنصار الله” في اليمن، السيد عبد الملك الحوثي، أعلن في خطاب تناول فيه آخر التطورات الإقليمية والدولية، أمس الجمعة، منح الوسطاء في المفاوضات المتعلّقة بقطاع غزة مهلة 4 أيام، مؤكّداً أنه “إذا استمر العدو الإسرائيلي في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فسيتمّ استئناف العمليات البحرية ضده”.

وأضاف السيد الحوثي: “نحن لا نكتفي بإصدار البيانات فقط، بل قادرون على دعم الفلسطينيين في عدة مجالات”، لافتاً إلى أنّ “الإخوة في حركة حماس حرصوا على الوفاء بالتزاماتهم بشكلٍ كامل فيما عليهم في الاتفاق وكان هذا واضحاً من جانبهم”.

المصدر: مواقع