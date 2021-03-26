الشيخ القطان: لتشكيل حكومة تنقذ ما تبقى من الوضع المنهار

دعا رئيس جمعية “قولنا والعمل” في لبنان الشيخ أحمد القطان “لتشكيل حكومة إنقاذية تنقذ ما تبقى من الوضع المنهار على الصعد كافة في لبنان”.

واستغرب الشيخ القطان الجمعة “تعنت بعض السياسيين في لبنان واختلافهم على أمور لا تخدم مصلحة الشعب اللبناني المظلوم”، وتابع “مع كل ما نراه من انهيار اقتصادي هناك من يمتنع عن تشكيل حكومة انقاذية”.

واضاف الشيخ القطان “أقول للشعب اللبناني ليست المشكلة فقط بالساسة، بل المشكلة فينا نحن الشعب اللبناني، نصفق لمن يشد العصب المذهبي والطائفي بدل أن نجبر القيادات السياسية بالحوار والتعاون لإنقاذ ما تبقى من لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام