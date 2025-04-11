الشيخ القطان: أمامنا خياران إما الذل والتطبيع وإما المواجهة والانتصار

قال رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ الدكتور أحمد القطان في موقفه السياسي الأسبوعي: “خياران لا ثالث لهما أمام الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم: إما الذل والتطبيع والاستكانة والاستسلام، ونعيش حياة رغيدة وحياة جميلة جدا بزعمهم، وإما المواجهة والانتصار بعون الله”.

أضاف: “المعركة واضحة لا لبس فيها بين الحق والباطل، بين المظلوم والظالم، فإما أن تكون مع المظلوم ومع الحق، أو تكون مع الظالم ومع الباطل. ان الحرب اليوم هي على الحق، على اليمن المبارك الذي يفزع أميركا بكل ما لديها من قوة ولبنان الصغير بعدده. لذلك العدو يريد أن يقضي على كل ما لدينا من قوة، ولا يريد منا أن نواجهه. وهنأ نسأل: إذا تخلينا عن سلاحنا وقوتنا في لبنان، من يحمينا؟ هل يحمينا ما حمى فلسطين؟ هل تحويل القرارات الدولية التي لم تساو الحبر الذي كتبت فيه ستحمينا في لبنان؟ نحن نرى الآن الإبادة الجماعية في غزة ولا أحد يحرك ساكنا”.

وختم: “يقولون أعلى ما في خيلكم إركبوه يا عرب ويا مسلمين ونحن نفعل ما نريد، ومن يرفع صوته سيصيبه ما أصاب غزة ولبنان، وما سيصيب كل دولة وكل حركة وكل حزب وكل تيار وكل من أراد أن يواجه الصهاينة والأميركيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام