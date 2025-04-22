المفتي قبلان استقبل الشيخ القطان : تاكيد الحرص على الوحدة الوطنية والاسلامية

استقبل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في مكتبه في دار الإفتاء الجعفري، رئيس حركة “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان، الذي قال : في تصريح:” تشرفنا بلقاء سماحة المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الذي نثق بوطنيته ومناقبيته العالية وحرصه على الوحدة الوطنية والإسلامية، وأكدنا مع سماحته وجوب صون وحفظ الوحدة الوطنية والإسلامية، ونحن نعتبر المفتي الجعفري الممتاز ودار الإفتاء هذه هي دار كل اللبنانيين، وهذه الدار ستبقى دار الوحدة الوطنية والوحدة والإسلامية، وكل الأصوات النشاز لن تستطيع أن تنال من هذه الدار المباركة، وسنبقى نحن كمسلمين سنة وشيعة قلبا واحدا في مواجهة كل التحديات؛ لا سيما أننا نرى عربدة هذا العدة الصهيو-أميركي على أرضنا وفي سماء لبنان وفي استهدافه الدائم للاتفاق الذي وقع والذي ينبغي أن يحافظ عليه، لبنان يحفظ هذا الاتفاق ويحافظ عليه ولكن العدو الصهيوني كل يوم يخرق هذا الاتفاق، والعدو الصهيوني لا يلتزم لا بعهد ولا بميثاق، لذلك واجبنا ككل اللبنانيين أن نكون مع قوة لبنان، وقوة لبنان تتمثّل في وحدة أبنائه الوطنية والإسلامية في مواجهة هذا العدو، وكلنا خلف الدولة اللبنانية ومع الجيش اللبناني القوي الذي يضحي الى جانب الشعب اللبناني والى جانب المقاومة في لبنان في سبيل حفظ هذا البلد وصون وحدة لبنان ومواجهة لبنان لهذا العدو الصهيوني، لذلك علينا أن نكون جميعاً موحدين في مواجهة العدو حتى نستطيع أن نطرده من أرضنا”.

واستقبل المفتي قبلان المدير العام لمعاهد أمجاد الجامعية في لبنان الدكتور حسن أحمد مع وفد من المعهد حيث أطلع المفتي على نشاط المعهد ودوره على الصعيد العلمي والاجتماعي في لبنان.،وقدم للمفتي درعا تذكارية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام