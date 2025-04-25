الشيخ القطان استغرب استدعاء الخارجية للسفير الايراني : نعيش في العصر الأميركي

استغرب رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ الدكتور أحمد القطان، في موقفه السياسي الأسبوعي من بلدة برالياس البقاعية، استدعاء وزارة الخارجية لسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأنه “يدافع عن السلاح، وعن قوة لبنان”، وقال :” سفارات تجول وتذهب، وتأتي وتتدخل. بعض أركان الإدارة الأميركية يصدرون بعض مذكرات الجلب وغيرها، هذا ليس تدخلا أبدا، أميركا لا تتدخل في لبنان، فرنسا لا تتدخل في لبنان، كل الدول المستكبرة لا تتدخل في لبنان لأن سفيرا مسلما غرد تغريدة يقول من خلالها “أن لبنان ينبغي ألا يسلم القوة التي يملكها لكي يصبح لقمة سائغة للصهاينة، قامت قيامة الوزير، من أجل أن يمنع هذا السفير من الكلام عن عزة لبنان وقوته”.

وأضاف القطان :” هذا إن دل على شيء، فإنما يدل أننا نعيش الآن في الزمان الأميركي، في العصر الأميركي، وهذا يتطلب منا دائما أن نقول كلمة الحق ولا نخشى في الله لومة لائم مهما غطرس هذا العدو، ومهما حاول هذا العدو أن يتدخل، سيبقى هناك ثلة من الصادقين المحبين لبلدهم المؤمنين بأن قوة لبنان في قوته، وليس أبدا قوة لبنان في ضعفه، وليس أبدا قوة لبنان في الاستسلام لإرادة الأميركي والصهيوني، ولأعداء هذا البلد”.

ولفت القطان الى “ان لبنان لن يكون يوما من الأيام مقرا أو ممرا للصهاينة”، وقال:”هذا البلد لأبنائه ولشعبه ولأهله ولكل إنسان يحبه ويريد له أن يكون قويا في مواجهة الأعداء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام