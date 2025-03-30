الشيخ القطان: لا عيد لنا إلا عندما نتوحد في مواجهة الإستكبار

جدد رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ الدكتور أحمد القطان، الدعوة للوحدة بين المسلمين من أجل التغلب على العدو، قائلاً: “رسالتنا إلى كل الأمة الإسلامية بأن تتوحدوا لتتغلبوا على أعدائكم، كونوا أمة واحدة وقلباً واحداً وكالجسد الواحد، فنحن بأمس الحاجة إلى اجتماع الصف ووحدة الكلمة، واحذروا مكائد الأعداء ووسائله الخبيثة”، محذّراً من أن “تكون الأمة الإسلامية لقمة سائغة للأعداء”.

كلام الشيخ القطان جاء خلال أدائه صلاة وخطبتي عيد الفطر في مسجد ومجمع عمر بن الخطاب في برالياس، بحضور حشد من أهالي المنطقة وفاعلياتها. وأكّد “الوقوف إلى جانب أهل غزة وفلسطين ليس بالدعاء فحسب بل بالمواقف العلنية من أجل مواجهة هذا الإستكبار العالمي الذي يُبيد أهل غزة”،

وقال: “لا عيد لنا إلا عندما نتوحد في مواجهة الإستكبار، ومواجهة عدو الإنسان والإنسانية”.

وأكد أنّ “لبنان لن يكون يوماً مِن الأيام ممراً أو مقراً للعدو الصهيو أميركي”، سائلا أصحاب السيادة في لبنان “الذين لطالما أفحمونا بحبهم وعشقهم لسيادة هذا البلد، هل ترون سيادة لبنان مع عربدة العدو الصهيوني في سمائنا وعلى أرضنا بخير؟”.

وقال: “نحن مع الدولة القوية في لبنان ومع الجيش الوطني شرط أن يواجه غطرسة هذا العدو وانتهاك سيادة لبنان في الجنوب والبقاع وفي قلب بيروت، على الجيش اللبناني والدولة اللبنانية، وعلى الحكومة مجتمعة أن تكون في مواجهة هذا العدو، وأن لا تجلد المظلوم على حساب الظالم، نحن مع كل الأصوات المنادية لأن نكون تحت سقف الدولة”.

وختم: “لا يظنن أحد إذا كان العدو يملك قوة مادية وعسكرية ويملك كل هذه التكنولوجيا التي نسمع عنها، أنه سيأخذ منا موقف استكانة أو خذلان أو ذل أو أننا سنرضخ لإرادة هذا العدو، نحن لا نرضخ إلا لله، لذلك نوجه التحية لكل حركات المقاومة لاسيما في فلسطين ولبنان، ونقول لهم سيروا على بركة الله فكل شرفاء الأمة خلفكم بالرغم من كل التضحيات والجراح والعدد الكبير من الشهداء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام