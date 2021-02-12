الشيخ القطان: لتشكيل حكومة انقاذ تخفف معاناة الناس

دعا رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان في تصريح، اللبنانيين الى “ضرورة التكافل الاجتماعي في ما بينهم، بعيدا عن الإعتماد على الدولة فقط، لأنها مفلسة ولا تقوم بواجباتها تجاه أبنائها، وأن يرفضوا أولئك الذين يسرقون لقمة عيشهم ويتاجرون بهم على مختلف الصعد”.

وسأل: “أين أموال الشعب، وكيف تصرف تلك الأموال؟ ودعا “دور الإفتاء والأوقاف للوقوف إلى جانب الشعب المنهك والمعوز في هذه الظروف الصعبة”.

وتمنى على السياسيين “أن يعوا ضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت علها تكون حكومة إنقاذ، وأن تجلب للبنانيين بعض الأموال والاعتمادات التي من الممكن أن تساعد في تخفيف معاناة الناس، وإلا سيصل اللبنانيون إلى واقع أسوأ لا يتمناه أحد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام