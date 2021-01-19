كيف تختلف أعراض كورونا لدى الأطفال عن البالغين؟

يمكن أن تختلف أعراض كورونا من شخص لآخر، وبالمثل، يمكن أن يتراوح مستوى المخاطر والمضاعفات الصحية أيضًا من خفيفة إلى شديدة، اعتمادًا على مناعة الشخص المصاب بالفيروس. عندما يتعلق الأمر بفيروس كورونا عند الأطفال، يمكن أن يختلف نوع الأعراض التي يعاني منها الطفل عن الأعراض التي يواجهها البالغون.

وفقًا لخدمات الصحة الوطنية في المملكة المتحدة (NHS)، فإن الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا لدى الأطفال تشبه الأعراض التي يواجهها البالغون. وتشمل الأعراض سعال مستمر وفقدان أو تغير في حاسة الشم والذوق. وقد يعاني البعض من أعراض نزلات البرد مثل التهاب الحلق أو الاحتقان أو سيلان الأنف والقشعريرة.

في حين أن بعض الأعراض الرئيسية التي يعاني منها الأطفال والبالغون قد تكون متشابهة، إلا أن هناك بعض الأعراض التي قد تختلف لدى الفئتين، من حيث تأثيرها واستمراريتها. وفقًا لدراسة أجريت في بريطانيا مؤخراً، تم تسجيل أعراض التعب وفقدان الشهية والصداع عند الأطفال المصابين بكورونا.

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تم الإعلان عن الصداع كأحد الأعراض الرسمية لفيروس كورونا عند الأطفال. وأشار التقرير نفسه إلى أن 55٪ من الأطفال يشعرون أيضًا بالتعب أو الإرهاق. كما يمكن أن يؤدي مرض كورونا عند الأطفال الصغار إلى البكاء ونوبات الغضب أيضًا.

متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة (MIS-C)

إلى جانب جميع الأعراض الشائعة والكلاسيكية لفيروس كورونا، اقترحت التقارير الأخيرة زيادة في عدد حالات متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة لدى الأطفال المصابين بفيروس كورونا.

يعاني الأطفال المصابون بحالة MIS-C من التهاب حاد في أعضاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك القلب والرئتين والأوعية الدموية والكلى والجهاز الهضمي والدماغ والجلد والعينين.

أعراض متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة

قد تظهر على الطفل المصاب بفيروس كورونا المستجد الذي طور متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة (MIS-C) أعراضًا مختلفة عن العلامات الأكثر شيوعًا لفيروس كورونا. فيما يلي بعض الأعراض التي يجب الانتباه إليها، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

– ارتفاع في درجة الحرارة لفترة طويلة من الزمن.

– آلام في البطن

– إسهال أو غثيان

– طفح جلدي أو تغير في لون الجلد

– ضيق التنفس وصعوبة التنفس

المصدر: شاشة نيوز